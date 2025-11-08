Galatasaray Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman, dinamik ısınma ve taktiki çalışmalarla tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor