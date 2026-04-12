Galatasaray bu sezon ligde 5. kez berabere kaldı

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 5. kez berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2'ye düştü.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig'de 5. beraberliği aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı