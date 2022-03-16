Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro istiyor - Haberler

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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro istiyor

Haberler.com - Spor
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Atletico Madrid ve Lyon'u peşine takan Kerem için Galatasaray'ın belirlediği bonservis belli oldu. Aslan'ın Kerem için 35 milyon euro istediği iddia edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, transferin gözbebeği oldu. Galatasaray yönetisi Işıtan Gün İspanyol basınından Sport'a yaptığı açıklamada, La Liga'dan takip eden takımların olduğunu ifade etmişti.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro istiyor

LYON GÖZLEMCİSİ GELDİ

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmaya Lyon'un scout şefi gelmişti. Milliyet'teki haberde; Aslan'ın, Avrupa devlerinin ilgi gösterdiği Kerem için 35 milyon euro belirlediği aktarıldı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro istiyor

20 MİLYON EURO

Fransız ekibi Lyon'un ise 20 milyon euro seviyesinde bir teklifle geleceği konuşuluyor. Önümüzdeki sezon Kerem'in Aslan'da devam etme ihtimali zayıf.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid, Galatasaray, Lyon, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

vedat cici :

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