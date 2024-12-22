Galatasaray, Kayserispor'u 2-1 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda sarı-kırmızılılar 2-1'lik üstünlük sağladı. Kayserispor'un golü Bahoken'den gelirken, Galatasaray'dan Victor Osimhen penaltıyla, Barış Alper Yılmaz ise bir gol daha attı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.
4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen
Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Bahoken
Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün,Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen), Barış Alper Yılmaz (dk. 29) (Galatasaray) - KAYSERİ