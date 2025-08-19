Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Bugünkü antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor