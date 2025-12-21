Galatasaray'dan ligde üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla yenerek ligdeki galibiyetlerine devam etti. Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Aslan daha sonra sırasıyla Samsunspor'u 3-2, Antalyaspor'u 4-1 ve Kasımpaşa'yı 3-0 skorla yenerek üst üste 3. galibiyetine imza attı.

Cimbom, Süper Lig'de bu sezon ilk 7 haftada da puan kaybı yaşamamıştı. - İSTANBUL