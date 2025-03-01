Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor