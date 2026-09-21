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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi; Galatasaray yarın saat 10.00'da yeniden idman yapacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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