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Galatasaray, Kasımpaşa Karşısında Değişmeyen 11 ile Saha Çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa Karşısında Değişmeyen 11 ile Saha Çıktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi kadrosunu Kasımpaşa karşısında da koruyarak aynı 11 ile mücadele etti. Okan Buruk, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle maçı tribünden izledi. Takım, taraftarının desteğiyle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısına Fenerbahçe derbisine başladığı 11 ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'de değişiklik yapmadı ve Paşa karşısına aynı 11 ile çıktı. Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinde rotasyona gitmiş, 11 farklı oyuncuya görev vermişti.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Alvaro Morata ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.

Okan Buruk, tribünden takip etti

Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti. Takımın başında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yer aldı.

Müsabaka öncesinde Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir ve Metahan Baltacı bekledi.

Deplasmanda tam destek

İç sahada tribünleri dolduran Galatasaray taraftarı, deplasmanda da takımının yanında oldu. Deplasman tribününde kendilerine ayrılan yerleri boş bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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