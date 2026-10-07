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Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığına Kemerburgaz'da devam etti

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Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığına Kemerburgaz'da devam etti
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa hazırlığını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla noktalayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde topa sahip olma organizasyonu üzerinde durdu. İdman, üç takımlı turnuva ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla noktalayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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