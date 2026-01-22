Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
