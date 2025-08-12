Galatasaray, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

