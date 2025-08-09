Galatasaray, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma, koşu çalışması ve topa sahip olma egzersizleriyle devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Pazartesi günü saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

