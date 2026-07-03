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Galatasaray MCT Technic, Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, eski Fenerbahçeli Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli liglerinde deneyime sahip.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre'in, Avrupa Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve VTB Birleşik Lig gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkati çektiği kaydedildi.

Geçen sezonu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Dyshawn Pierre'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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