Galatasaray kalede son kararı verdi! Günay Güvenç'in açıklanması an meselesi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yedeği olacak kaleci için son karar verildi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli eldiven Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın arkasında bekleyecek kaleci belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki eldiven Günay Güvenç'te karar kıldı.

DOĞAN ALEMDAR'DAN VAZGEÇİLDİ

İlk hedef olarak Doğan Alemdar'ı belirleyen Galatasaray, genç kalecinin 30 milyon liralık maaş talebi sonrası vazgeçti. Alemdar ise bunun üzerine Troyes'a transfer oldu.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Günay Güvenc ile görüşen Galatasaray, 32 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.