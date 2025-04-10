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Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç'e Fair Play Ödülü

Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç'e Fair Play Ödülü
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında topladığı sosyal sorumluluk tavrı nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödülü verdi. Ödül, 18 Nisan 2025'te düzenlenecek bir karşılaşma öncesinde takdim edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında top toplayıcı çocuk ile konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödülü verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı. Kurul, 2 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı.

Günay Güvenç'e ödülü, 18 Nisan 2025 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Sipay Bodrum FK Trendyol Süper Lig karşılaşması öncesi Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ayrıca sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde paydaşlar tarafından öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını bir kez daha deklare etti." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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