Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi
Teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verilirken, futbolcular forma imzalattı.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi, forma imzalattı. Futbolcular ve teknik heyet, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.