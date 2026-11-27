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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçı da kazandı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 7 maçta Galatasaray, 84.1 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Sarı-lacivertliler de yaptığı 7 müsabakada 88.0 sayı, 28.8 ribaund ve 25.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı