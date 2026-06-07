Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuya veda edildi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde pasör Naz Aydemir Akyol, libero İrem Nur Özsoy, orta oyuncu Büşra Güneş, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman ve Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile yollar ayrıldı.