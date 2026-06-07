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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuya veda edildi

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Naz Aydemir Akyol, İrem Nur Özsoy, Büşra Güneş, Eline Timmerman ve Kaja Grobelna ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde pasör Naz Aydemir Akyol, libero İrem Nur Özsoy, orta oyuncu Büşra Güneş, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman ve Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile yollar ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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