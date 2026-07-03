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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Ebru Topçu'nun sözleşmesi uzatıldı

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Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının kaptanlarından Ebru Topçu ile yeni sözleşme imzaladı. Ebru Topçu, 5. sezonuna hazırlanırken 105 maçta 53 gol kaydetti ve taraftarları maçlara davet etti.

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının kaptanlarından Ebru Topçu ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Ebru Topçu ile sözleşme uzattı. Galatasaray formasıyla 5. sezonuna hazırlanan başarılı orta saha oyuncumuz, geride kalan dört sezonda çıktığı 105 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederek takımımıza önemli katkılarda bulundu. Kaptanımız Ebru Topçu'ya sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Ebru, "Galatasaray'daki beşinci sezonum. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. İlk sezon olduğu gibi çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Yeni sezonda taraftarımızla birlikte şampiyon olup takımımızı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla her zaman daha güçlüyüz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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