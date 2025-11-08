Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'ı 5-0 Yenerek Derbiyi Kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı sahasında 5-0 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, farklı galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Gabor Gallai ile kaptan Ebru Topçu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, derbilerin her zaman zor olduğunu vurgulayarak, "Bunu da ilk 20 dakika gerçekten hissettik. İlk golden sonra rahatladık. 5-0'lık galibiyeti hak ettik. Ben de ilk derbimi kazandım, çok mutluyum." diye konuştu.

Bu sezon şampiyonluk yarışının zor geçeceğini bildiğini anlatan Gallai, "Bizim için skor tabii ki önemliydi ama ilk sırada değil. Bu sene zor olacağını biz de biliyoruz. Rakiplerimizi yenersek, her maça böyle hazırlanırsak hiçbir şeyden şüphemiz olmayacak. İnşallah sezon sonunda da şampiyon biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Ebru Topçu: "Net bir skorla kazandık"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ebru Topçu, derbiden 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldıklarını aktardı.

Hafta boyunca derbiye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Sezonun ilk derbisiydi. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Ona göre bir oyun planıyla sahaya çıktık. Hocamız tek tek rakibin yaptığı her şeyi analiz edip bize gösterdi. Biz de sahada bunu uygulamaya çalıştık. Çok şükür bugün de net bir skorla kazandık. Sezon bitmedi. Önümüzde daha çok maç var. İnşallah bu şekilde odaklanarak aynı şekilde devam ederiz ve yolun sonu da şampiyonluk olur." şeklinde konuştu.

Ebru Topçu, Fenerbahçe ile ligdeki rekabetlerine ilişkin bir soruya ise "Geçen yıllarda da aynı durumu yaşadık. Tabii ki ilk maçımızı 11. haftada Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağız. O maç da bizim için çok önemli olacak. Biz maç maç gidiyoruz. Bunun öncesinde daha çok maçımız var, onlara odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.