Galatasaray Kadın Basketbol, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde lider Schio'ya konuk olacak

Galatasaray Kadın Basketbol, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde lider Schio'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına deplasmanda konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sıradaki sarı-kırmızılılar, 3 galibiyetli Schio'yu yenmeye çalışacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.
Palaromare Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunda 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 3. basamakta yer alıyor.
İtalya temsilcisi ise 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, son olarak sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.
Kaynak: AA