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Galatasaray Kadın Basketbol, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde lider Schio'ya konuk olacak

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına deplasmanda konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sıradaki sarı-kırmızılılar, 3 galibiyetli Schio'yu yenmeye çalışacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.

Palaromare Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 3. basamakta yer alıyor.

İtalya temsilcisi ise 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, son olarak sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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