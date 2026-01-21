Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ?FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın USK Prag'ı ağırlayacak

Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu dördüncü maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 8 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.

Çekya temsilcisi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki son maçında deplasmanda İspanya'nın Spar Girona ekibini 82-68 yenmişti.

