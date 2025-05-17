Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Üç Oyuncusuyla Sözleşme Yeniledi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz ile sözleşme yeniledi. Bu oyuncular, 2025-2026 sezonu boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ayşe Cora'dan sonra bu 3 isimle de yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.
Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'ın, 2025-2026 sezonu kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor