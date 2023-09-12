Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni bir forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan imza törenine katıldı. Gülmezgil, kadın basketbolunu başarıya ulaştırmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Azaphan ise Galatasaray ile birçok kez imza atmanın kendisine gurur verdiğini söyledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Dikran Gülmezgil: Kadın basketbolunu başarıya ulaştıracağız

'Her türlü branşların içinde olduğu tesis çalışması içindeyiz'

Dinçer Azaphan : Galatasaray ile birçok kez imza atmak gurur verici

'Herkes yönetici olmak tabii ister ama öyle bir düşüncem yok'

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) ? Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı. Ayrıca başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem, başantrenör Alper Durur ile sporcular Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz ve Harika Eldaş da salonda yer aldı.

DİKRAN GÜLMEZGİL: KADIN BASKETBOLUNU BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, kadın basketbolunu başarıya ulaştırmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, 'Bu sene ön tarafta Tunç Holding, arka tarafta Çağdaş Faktoring göreceksiniz. Dinçer Beyin katkılarıyla Avrupa'nın en büyük kupasını kazanacağız. Yeni sezonda başarılar diliyorum' dedi.

'HER TÜRLÜ BRANŞLARIN İÇİNDE OLDUĞU TESİS ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ'

Ali Sami Yen Spor Kompleksi yanında 60 dönümlük bir arazinin üst kullanım hakkını aldıklarını hatırlatan Dikran Gülmezgil, 'Her türlü branşların içinde olduğu tesis çalışması içindeyiz. Ama hepimiz biliyoruz ki şu anda Kemerburgaz'ı yetiştirmeye çalışıyoruz. Mecidiyeköy projemiz var, Kemerburgaz projemiz var, bunlar bittikten sonra Seyrantepe'deki tesislere odaklanacağız. 2 senelik bir dönem için geldik ama projelerimiz daha uzun süreli. Peş peşe 2 sene içine sığdırmaya çalışıyoruz. Vadettiğimiz bütün projeleri gerçekleştireceğiz. Ben geldiğimde kadın basketbol dağınık vaziyetteydi. Ben kadın basketbol sorumlusu olunca sponsor olmak da istedim. Geçen sene derme çatma kurduğumuz takımla Avrupa'da oynadık ve son maçı kazansaydık şampiyon olacaktık. Bu sene daha iddialı bir takım kurduk. Transfer ettiğimiz oyuncular 3-4 maç sonra bize katılacaklar, handikapımız bu. Yine de bu sene iyi transferler yaptık, güçlüyüz. Kadın voleybolda ise bütçemizi artırdık. Kadın voleybol geçen seneye göre daha başarılı bir takım olacak. Geçen sene şampiyon olacağız dedim ama final oynadık. Bu sene yeniden söylüyorum, şampiyon olacağız' ifadelerini kullandı.

DİNÇER AZAPHAN: GALATASARAY İLE BİRÇOK KEZ İMZA ATMAK GURUR VERİCİ

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise, Galatasaray ile birçok kez imza atmanın kendisine gurur verdiğini vurgulayarak, 'Özellikle kadın basketimize yaptığımız bu katkıdan dolayı çok onurluyum. Geçen hafta şampiyon olan kadın voleybol takımımıza da teşekkür ediyorum, bizlere çok büyük gurur yaşattılar. Aynı başarıyı Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan da bekliyoruz. İnşallah bu sene salonlarda kupaları kaldırıp adımızı tüm dünyaya duyururuz. Kulübüm ile bu görüşmeleri yaptığım zaman erkek futbol A takımına da sponsorluk düşünüyordum ama kadınlarımız her zaman bir adım önde olduğundan dolayı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tabii ki erkek futbol ve basketbola da teklifte bulunmuştuk. Bundan sonra da olursa kadın ağırlıklı sponsorluklara devam etmek istiyorum' dedi.

'HERKES YÖNETİCİ OLMAK TABİİ İSTER AMA ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK'

Dinçer Azaphan, gelecek dönem yönetimde yer almak isteyip istemediğinin sorulması üzerine, 'Öyle bir düşüncem yok. Kulübüm ve başkanım zaten bizi onore ediyor, bir yönetici veya yetkili gibi hava hissettiriyorlar. Herkes yönetici olmak tabii ister ama öyle bir düşüncem yok. Katkım olacaksa girerim, olmayacaksa taraftar Dinçer olarak devam etmek isterim" diye konuştu.

Azaphan son olarak, yaptıkları sponsorluk anlaşmasında Tunç Holding yerine GS Store isminin formanın önünde yer almasını istediğini ifade etti.