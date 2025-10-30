Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalya'da 4. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.

Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 17-13 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 30-24 üstün girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, üçüncü periyodunu 45-41 önde geçtiği maçı, 72-61 kazandı.

Galatasaray, bu sonuçla B Grubu'nda "4'te 4" yaparak liderliğini sürdürdü. İtalyan temsilcisi ise ikinci kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte maçın en skorerleri Kamiah Smalls ile Awak Kuier 17'şer sayı üretti. Elizabeth Williams ile Dorka Juhasz 11'er, Derin Erdoğan 7, Teja Oblak 4, Gökşen Fitik 3, Ayşe Cora Yamaner 2 sayıyla oynadı.