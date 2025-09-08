Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş BOA'yı 78-62’lik skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 78-62 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-7 üstün bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-28 önde gitti.

Üçüncü periyodu da 53-50 önde tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 78-62 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.