Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Beşiktaş'ı Mağlup Etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş BOA'yı 78-62’lik skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-7 üstün bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-28 önde gitti.
Üçüncü periyodu da 53-50 önde tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 78-62 kazandı.