Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Chicago Sky'da forma giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Taylor, Avrupa'da son 2 sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ve Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımında görev yaptı.
Kaynak: AA