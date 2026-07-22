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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Janelle Salaün'ü kadrosuna kattı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız milli oyuncu Janelle Salaün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak USK Prag'da forma giyen Salaün, EuroLeague'de 13.4 sayı, 4 ribaund ortalaması tutturdu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Janelle Salaün'ü transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen Janelle, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13,4 sayı, 4 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 top çalma ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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