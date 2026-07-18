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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, uzun forvet Elif Bayram'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, uzun forvet Elif Bayram'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Elif Bayram ile hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz; kadromuzun önemli isimlerinden Elif, kulübümüzle olan sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Formamızı gururla terletmeyi sürdürecek olan başarılı oyuncumuza sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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