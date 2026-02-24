Haberler

Galatasaray, Juventus maçına hazır

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda, takımın taktiği üzerinde duruldu.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılar, maç öncesi son antrenmanı tam kadro yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

