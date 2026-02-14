Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma dinamik ısınma ile başlayıp oyunlarla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor