Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarına başladı.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.