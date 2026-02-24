Haberler

Galatasaray, Juventus maçı için İtalya'ya gitti

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Juventus ile karşılaşmak üzere Torino'ya hareket etti. İlk maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş için hazırlıklarını tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, İtalya'ya hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine gitti.

İtalyan ekibini ilk maçta 5-2 gibi mağlup eden Galatasaray'ın rövanş mücadelesindeki kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
