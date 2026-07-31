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Galatasaray: "Jamal Musiala’nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır"

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Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih’in Alman futbolcusu Jamal Musiala’nın, sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Jamal Musiala'nın, sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden transfer konularıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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