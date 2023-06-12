Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor

Süper Lig'i 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'ın da radarına aldığı, Ajax'ın yıldızı Florian Grillitsch ile ilgileniyor. Ajax ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara imza atacağı iddia ediliyor.

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş için Florian Grillitsch iddiası geldi. Alman basınında yer alan habere göre, Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grillitsch ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

TALİBİ ÇOK

Bir çok kulübün peşinde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki futbolcuyla başta Beşiktaş olmak üzere Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı takımlar ilgileniyor.

GEÇEN SEZON GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Florian Grillitsch, geçen sezon uzun süre Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı.