Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçı için İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman, çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
