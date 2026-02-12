Haberler

Galatasaray'ın yuvası RAMS Park'ın yeni kapasitesi belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı konuşmada RAMS Park Stadyumu'nda yenileme çalışmaları yapılacağını belirtmişti. Yenileme çalışmaları kapsamında stadın kapasitesinin de artırılacağı ve yeni kapasitesinin 60-65 bin seviyesinde olacak.

  • Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu'nun kapasitesi 53 bin 978'den 60-65 bin kişiye çıkarılacak.
  • Kapasite artırımı, inşaat çalışması olmadan daraltma tekniğiyle sezon sonunda başlayacak.

Süper Lig'de lider durumda olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, geride bıraktığımız gün yaptığı konuşmada RAMS Park Stadyumu'nda yenileme çalışmaları yapılacağını açıklamıştı.

KAPASİTE ARTIRILIYOR

Yapılacak çalışma kapsamında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nun kapasitesinde artırıma gidiyor. Şu anda 53 bin 978 kapasiteli olan stadın kapasitesinde ortalama 10 bin kişilik bir artışa gidilecek.

YENİ KAPASİTE 60- 65 BİN BANDINDA

Galatasaray yönetimi, uzun ve kapsamlı bir toplantının ardından stadın yeni kapasitesinin 60-65 bin kişi seviyesinde olmasında karara vardı. Bu doğrultuda planlamaların yapıldığı, herhangi bir inşaat çalışması olmadan daraltma tekniğiyle kapasite artırımının sezon sonunda başlayacağı öğrenildi.

Cemre Yıldız
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

