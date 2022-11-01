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Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara son pozuyla olay yarattı: Cinsel organın gözükecek

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı için bir fotoğraf yayınladı. Nara'nın kasık dekoltesi ise olay oldu. Takipçileri, "Neredeyse cinsel organın gözükecek" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'de bu sezonun flaş transferlerinden biri de Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Icardı oldu.

AŞK HAYATIYLA ÖNE ÇIKTI

Ancak Icardı, sezonun ilk maçlarında futbolu ile değil de daha çok özel hayatıyla ön plana çıktı. Icardı'nin son olarak bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılması, büyük yankı uyandırdı.

KASIK DEKOLTESİ OLAY OLDU

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Arjantinli bir şarkıcıyla yeni aşka yelken açtığı duyurmuştu. Nara bu sefer ise Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi. Nara'nın elbisesindeki kasık dekoltesi olay oldu. Takipçileri, "Neredeyse cinsel organın gözükecek" yorumlarında bulundu.

İşte o fotoğraf:

Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara son pozuyla olay yarattı: Cinsel organın gözükecek

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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