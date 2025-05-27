Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı
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Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Futbolcu, kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Kulüp sağlık ekibinin hızla tedaviye başladığı oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

BIÇAK ALTINA YATTI

Türkiye Kupası ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Milli yıldız Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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