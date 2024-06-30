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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var

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Galatasaray'da belirsizlik yaşayan Wilfried Zaha'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton'ın radarına girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu.

Süper Lig devi Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Zaha'ya Premier Lig ekiplerinden üç tanesi talip var.

ZAHA'YA 3 TALİP VAR

Mirror'da yer alan habere göre Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton, Zaha ile ilgileniyor. Haberde; İngiliz ekiplerinin Zaha'nın haftalık 300 bin sterlin olan maaşında indirim yapmasını beklediği belirtildi. Galatasaray yönetimi ise ilgilenen İngiliz kulüplerine Zaha için gelecek olan uygun teklifleri dinleyeceklerini bildirdi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon Galatasaray formasını 30 maçta giyen 31 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistle mücadele etti. Fildişi Sahilli yıldız oyuncusun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Gjerj Kastoroiti:

hadi oğlum yap bı güzellik git

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murtaza candurak:

Serin hikaye geçen sezon herhangi 2 maçını izleyen bu adama yanaşmaz

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Mehmet Deniz:

haftada 300 bin sterlin!! yani bu adam yılda 14.400 milyon sterlin kazaniyor GS’den ve ortaya cikmis oldu vay vay vay paraya bak

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İsmail oruç :

Transfer haberlerinin yüzde doksanı yalan

1
0
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İsmail oruç :

Yalnız bu değil transfer haberlerinin yüzde doksanı yalan.

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