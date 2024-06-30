Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var

Süper Lig devi Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Zaha'ya Premier Lig ekiplerinden üç tanesi talip var.

ZAHA'YA 3 TALİP VAR

Mirror'da yer alan habere göre Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton, Zaha ile ilgileniyor. Haberde; İngiliz ekiplerinin Zaha'nın haftalık 300 bin sterlin olan maaşında indirim yapmasını beklediği belirtildi. Galatasaray yönetimi ise ilgilenen İngiliz kulüplerine Zaha için gelecek olan uygun teklifleri dinleyeceklerini bildirdi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon Galatasaray formasını 30 maçta giyen 31 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistle mücadele etti. Fildişi Sahilli yıldız oyuncusun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.