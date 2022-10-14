Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten radikal karar! Oğluna hangi Türk ismini koyacağına karar verdi

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Çift röportajında, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı en ses getiren transferlerden biri olan Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapısını Galatasaray Televizyonu'na açtı. Türkiye ve İstanbul hakkında konuşan çift, oğulları için de düşündükleri Türk ismini açıkladı.

"BENİM DE LAKABIM CİRO'YDU"

Napoli'deki lakabının Ciro olması hakkında Mertens, "Ciro, Napoli'de aslında Napoli'lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro'ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUZA MEHMET İSMİNİ VEREBİLİRİZ"

Eşi Katrin Kerkhofs ise Mertens'in bu sözlerinin ardından, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz. Dries çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" dedi.