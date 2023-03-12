Galatasaray'ın yıldızı Mata'nın Kasımpaşa maçının başında kenara gelme nedeni ortaya çıktı: Belinde ağrılar var

Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata'nın Kasımpaşa maçının 22. dakikasında sakatlandığını işaret ederek oyundan çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcunun bel ağrısı nedeniyle değişiklik istediğini belirtti.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında oyundan çıkan Juan Mata'nın ise maça neden devam edemediği ortaya çıktı.

"ONDAN DOLAYI OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ"

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Mata'nın belinde ağrı oldu. Ondan dolayı oyundan çıkmak istedi. Hafta içerisinde durumunu kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun attığı gol ile yenen Galatasaray, liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.