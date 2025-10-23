Haberler

Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

3-4 HAFTA YOK

Sarı-Kırmızılılar'da İlkay Gündoğan, Bodo maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanda sakatlık yaşamış ve kadroya alınmamıştı. Yıldız futbolcunun yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır" denildi.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

İlkay'ın bu sürede ligde Göztepe ve Trabzonspor maçlarında oynaması beklenmezken Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı öncesinde durumuna tekrar bakıldıktan sonra karar verileceği öğrenildi. Bodo maçında sahada kısa süreli bir sakatlık yaşayan Osimhen'in de ösaha içinde bandaj yapıldığı ve önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Karaparalar böyle tirmalar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Futbolcu sağlını korumakla görevli kişiler neden işini iyi yapmıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
title
