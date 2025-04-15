Galatasaray'ın yıldızı 100 milyon liraya ikna oldu

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından olan Yunus Akgün ile yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri yılan hikayesine dönmüştü. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı son teklifi kabul ettiği iddia edildi.

100 MİLYON LİRAYA İKNA OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre Yunus Akgün, Galatasaray'ın yıllık 100 milyon liralık son teklifini kabul etti. Mevcut maaşı 18 milyon lira olan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ DE KALDIRILACAK

Öte yandan Akgün'ün sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli de kaldrılacak. Yeni sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte Avrupa'dan da birçok takımın radarında olan yıldız futbolcu, kariyerini Galatasaray'da sürdürecek.