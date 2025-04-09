Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif

İspanyol basınında Fichajes, Getafe'nin Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak, önümüzdeki transfer döneminde en dikkat çekici hamlelerden birini yapmayı hedeflediğini duyurdu.

SICAK BAKIYOR

Alvaro Morata'nın futbolculuk kariyerine başladığı kulübe dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü iddia edildi. İspanyol yıldızın, ailesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilecek olması nedeniyle Getafe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray'da 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Morata'nın ayrılmak istemesi halinde, sarı-kırmızılı yönetimin izin vereceği öne sürüldü.

Öte yandan Getafe yöneticilerinin, Milan ile Galatasaray arasındaki anlaşmayı takip ettiği ve Morata'nın çevresi ile de transfer konusunda iletişim kurduğu aktarıldı.