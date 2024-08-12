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2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı

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Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor maçının 89. dakikada sakatlanan Davinson Sanhcez'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Yıldız futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, sakatlanarak 89. dakikada oyundan çıkmıştı. Cimbom, deneyimli stoperin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

ADALESİNDEN SAKATLANDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk haftadan sakatlandı

2 HAFTA YOK

Sarı kırmızılılarda yapılan tetkiklerde sonucunda sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen ve tedavisine başlanan Davinson Sanchez'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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