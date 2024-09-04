Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen oldu

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihindeki 6. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesine önemli bir yıldız ismi kattı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer etti.

Osimhen aynı zamanda Galatasaray'ın 6. Nijeryalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika ve Oghenekaro Etebo forma giymişti. - İSTANBUL