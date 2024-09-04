Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen oldu
Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer etti. Osimhen, Galatasaray'ın tarihindeki 6. Nijeryalı futbolcu oldu.
Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihindeki 6. Nijeryalı futbolcusu oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesine önemli bir yıldız ismi kattı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer etti.
Osimhen aynı zamanda Galatasaray'ın 6. Nijeryalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika ve Oghenekaro Etebo forma giymişti. - İSTANBUL