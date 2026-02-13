Haberler

Galatasaray'da Renato Nhaga ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın Gine Bissaulu futbolcusu Renato Nhaga, Eyüpspor ile oynanan maçta ilk kez sahaya çıktı. 18 yaşındaki genç yetenek, 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Gine Bissaulu futbolcusu Renato Nhaga, Eyüpspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Gine Bissaulu Renato Nhaga, ilk maçına Eyüp karşısında çıktı. Müsabakada yedeklerde yer alan Nhaga, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcuyu bu transfer döneminde Portekiz ekibi Casa Pia'dan, 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. - İSTANBUL

