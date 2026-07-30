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Galatasaray'ın yeni transferi Meryem Başkaya kalp ameliyatı geçirdi

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferi Meryem Başkaya, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferi Meryem Başkaya, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 2 hafta öncesinde kadrosuna kattığı milli futbolcu Meryem'in sağlık kontrolleri sırasında ameliyat edilmesine karar verildi.

Galatasaray sağlık heyetinin kararı sonrasında ameliyat edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu açıklamasında, "Doğuştan fallot tetralojisi adı verilen bir kalp rahatsızlığım var. Bu her zaman hayatımın bir parçası oldu ama asla kim olduğumu tanımlamasına veya mümkün olduğuna inandığım şeyleri sınırlamasına izin vermedim. İçimdeki küçük kız çok gurur duyardı. Galatasaray'a imza attıktan sonra, sağlık kontrolüm sahaya güvenli bir şekilde dönebilmem için kalp ameliyatı olmam gerektiğini ortaya koydu. İstediğim haber değildi ama sağlık her zaman önceliklidir. Ameliyat yapıldı. Şimdi iyileşme, yeniden yapılanma ve daha güçlü bir şekilde geri dönme zamanı. İlk günden beri yanımda olan Galatasaray'a, inanılmaz sağlık ekibine ve en önemlisi, tüm bu süreçte en büyük gücüm olan aileme teşekkür ederim. Bu sadece başlangıç. Yakında sahada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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